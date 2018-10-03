Hollanda'dan flaş iddia: Boykot ediyor

Hollandalı bir futbol yorumcusu Fenerbahçe'de 6 futbolcunun maçları boykot ettiğini öne sürdü.

Sezona Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlayan Fenerbahçe, lige de kötü bir giriş yapmış ve ilk 4 haftada 3 mağlubiyet yaşamıştı. Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek yara saran sarı-lacivertliler sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetmiş ve ardından Beşiktaş'la evinde 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'a da 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Cocu yönetimindeki 10. resmi maçında 6. mağlubiyetini aldı.

Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Hollanda'da futbol yorumculuğu yapan Johan Derksen, önceki gece katıldığı televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre Cocu'nun Fenerbahçe'deki durumunu değerlendiren yorumcu, Hollandalı çalıştırıcının takımdaki görevinin bir an evvel son bulması için uğraşlar olduğunu ima etti.

Katıldığı programda bazı Fenerbahçeli futbolcuların kasten isteksiz olduğunu savunan Derksen, "Maçları boykot eden, iyi maaşları bulunan 6 futbolcu var. Bunlar sahada sadece numara yapıyor ve işin kolayına kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Cocu ve yardımcılarının içinde bulunduğu durumla ilgili Derksen “İyi kontratları var. Bu yüzden parayı almak istiyorlar ve kendiliğinden ayrılmak istemiyorlar. Ancak yönetim onların bavullarını toplamasını bekliyor. Dolayısıyla şu an için sıkıntı bundan kaynaklanıyor” diye konuştu.