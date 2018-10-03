Trabzonspor kuru sabitledi

Trabzonspor Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara ödemelerde 5.2'lik sabit Euro kuruna geçti.
Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Lirası’nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği’nin yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2’lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararına uyulacağı belirtildi.
Trabzonspor açıklamasında, “Türk futbolunun bu karar ile nefes almasını umdukları” belirtildi.
ORMAN AÇIKLAMIŞTI
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman önceki gün gerçekleştirilen toplantının ardından, Eylül’den sonra yapılacak yeni sözleşmelerde yerli oyuncu için Euro kurunun 5.2 olması konusunda bütün kulüplerin mutabık kaldığını açıklamıştı.