Fenerbahçe'ye bomba isim!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken yerine gelecek hocayla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

FutbolArena Özel - Süper Lig'de ilk 7 haftada 4 yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrılacak. Sarı lacivertli yönetim, milli maç arasında değişikliğe gitmeyi planlıyor. Öte yandan takımın başına getirilecek teknik direktörle ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gündeme gelen son isim Mircea Lucescu oldu.



Fenerbahçe, Lucescu ile anlaşacak mı?

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak Rize'de 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Hollandalı teknik adam Cocu'yu gönderme kararı alan sarı lacivertli idareciler, yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de yönetim, Mircea Lucescu ismini gündemine aldı. Sarı lacivertliler, deneyimli teknik adamın hem Fenerbahçe'yi hem de milli takımı çalıştırması için TFF ile görüşme yapacağı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Lucescu için federasyon yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirilecek.



