Ali Koç'tan flaş açıklama: Gerektiğinde...

Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız. Ekibimizin beklentilerimizin çok altında performans göstermesi, futbol şubemizdeki mevcut kriz ortamına sebep olmuştur. Bana göre bu durumun ana sebebi, hırs, inanç, mücadele ve ekip ruhunun hem saha içerisinde hem de saha dışındaki tüm aşamalarda eksik olmasıdır. Gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim."

Fenerbahçe için o isim konuşuluyor!