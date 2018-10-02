Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna hedeflerini açıkladı

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Hedef mevcut olan durumu en iyi şekilde kullanıp ligin ilk yarısına kadar en iyi puanı sağlamak. Bu niyetle de bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçına kazanma odaklı çıkacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Tamer Tuna yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Toplu koordinasyon çalışmasının ardından futbolcular gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla devam etti. İdmana sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga katılmazken, Aydın Karabulut ile Zoro Cyriac ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

"MALATYA MAÇINA KAZANMA ODAKLI ÇIKACAĞIZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna Bursaspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Takımdaki kötü gidişatı Bursaspor maçıyla noktalamak istediklerini belirten Tuna, "Bursaspor maçıyla bunu gerçekleştirdik. Lig devam ediyor ve önümüzde 27 hafta daha var. Geliştirmek istediğimiz çok yönümüz var" dedi.

Sivasspor'un ligin en fazla pozisyona giren ve en fazla pozisyon üreten takımları arasında yer aldığını ifade eden Tuna, şunları kaydetti: "Ama istatistiklerin ötesinde bur durum var, her zaman kazanabilmek. Verilen değer sadece sonuçlarla alakalı, onların bizi bir yere getirdiğini hep belirtmiştik. Bu hafta da Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanarak milli takım arasına öyle girmek istiyoruz. Bütün amacımız zaten hep o doğrultudaydı. Bugüne kadar bütün maçları kazanabilmek için oynamışken maalesef kazanamamak, 7 karşılaşmadan sadece 2 galibiyetle ayrılmak bizde neler yapabiliriz tecrübesi oluşturdu. Sakat oyuncularımızın takıma dönüşü ve aramıza katılışıyla biraz daha alternatifli bir kadro oluşturmamızı sağladı. Şimdi hedef mevcut olan durumu en iyi şekilde kullanıp ligin ilk yarısına kadar en iyi puanı sağlamak. Bu niyetle de bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçına kazanma odaklı çıkacağız. Çünkü rakibimiz disiplinli, kalitesi yüksek bir takım. Mücadele gücü ve oyun anlayışları da çok yüksek bir takım. Zorlu bir deplasman olacak" diye konuştu.