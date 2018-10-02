NBA yıldızı 'Dünya düzdür' dediği için özür diledi

Boston Celtics'in oyun kurucusu Irving 1 yıl sonra 'dünyaya geri dönmüş' gözüküyor.

Şubat 2017'de Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Irving, takım arkadaşı Richard Jefferson'ın podcast kanalında 'Dünya'nın düz olduğunu' savunmuş " Bu bir komplo teorisi bile değil. Size söylüyorum. Tam gözümüzün önünde. Bize yalan söylüyorlar" demişti.

Boston'daki 'Forbes 30 Yaş Altı Zirvesi'nde katıldığı konferansta konuya ilişkin açıklamada bulunan Irving, o dönem sözlerinin etkisini tam kavrayamadığını belirterek özellikle fen öğretmenlerinden özür diledi.

'BANA GELİP 'MÜFREDATI BAŞTAN ÖĞRETMEK ZORUNDA KALDIKLARINI' SÖYLEYEN HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM'

​'O sırada bunu masumane şekilde söyledim. Ama sesinizin gücünü fark ediyorsunuz ve siz ona inansanız da çıkıp bunu söylememelisiniz. Bunlar özel konuşmalar için çünkü size yönelik algı değişiyor. Aslında ben zeki bir insanım. O dönem bunun etkisini fark edemedim" diyen Irving " Tüm bunlar için özür dilerim. Tüm fen öğretmenlerinden, bana gelip 'müfredatı baştan öğretmek zorunda kaldıklarını' söyleyen herkesten özür dilerim. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.