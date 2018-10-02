Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı devirdi!

Japonya’da devam eden 18. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.