Galatasaray devlerle yarışıyor

DHA - Özellikle iç saha performansları göz önüne alındığında Galatasaray, Avrupa'nın devleriyle yarışıyor.

RAKİPLERİ DEVLER

Gösterdiği iç saha performansıyla İngiltere'den Manchester City, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Juventus ve Fransa'dan Paris Saint-Germain ile yarışıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, iç sahada rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Geçen sezonda gösterdiği iç saha performansıyla şampiyonluğun yolunu açan sarı kırmızılı ekip 4 iç saha maçından 12 puan çıkardı ve 12 gol attı ve 1 gole engel olamadı. Ligde 2 mağlubiyetini de deplasmanda alan Galatasaray, 15 gol atmasına karşın kalesinde 9 gol gördü ve 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'de geçen sezonu rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Manchester City, bu sezona da etkili bir başlangıç yaptı. Ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı da galibiyetle tamamlayan City, 13 kez gol sevinci yaşadı ve kalesinde 2 gol gördü. 11 averajla birlikte ligde liderliğini sürdüren Manchester ekibi, toplamda çıktığı 7 lig maçında 6 galibiyet aldı 21 gol attı ve 3 gol yedi. Liverpool ile 19 puana sahip Manchester City ise averajla liderliğini sürdürüyor.

LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, ligde liderliğini sürdürmesine rağmen iç sahada istediği gibi başlayamadı. 4 maça çıkan bordo lacivertli takım, 2 mücadelesinden galibiyet çıkarırken 2 maçtan da 1'er puanla ayrıldı. 14 kez rakip fileleri havalandıran Barcelona, 5 golü de kalesinde gördü. Deplasmandan da 2 galibiyet çıkaran Katalan ekibi 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Real Madrid ile birlikte 14 puanı bulunan Barcelona averajla liderliğine devam etti.

İtalya Serie A'ya yıldız futbol Cristiano Ronaldo transferinin yankılarıyla giren Juventus, 7 karşılaşmadan 21 puan topladı ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. İç sahada 4'te 4, deplasmanda da 3'te 3 yapan siyah beyazlılar, 16 gol attı ve 5 golü kalesinde gördü. Ev sahibi olarak çıktığı 4 maçta 9 atan siyah beyazlılar 2 gole engel olamadı ve 7 averaj yakaladı.

Fransa Ligue 1'de Neymar'lı Mbappe'li kadrosuyla 1'inci sırada bulunan Paris Saint Germain yeni sezonda iç saha serisini sürdürdü. Fransa'da ilk 8 hafta geride kalırken Kırmızı lacivertli ekip evinde çıktığı 4 maçtan 4 galibiyet aldı. bu maçlarda toplam 14 gol atan Paris ekibi kalesinde 2 gol gördü. Toplam da ise Avrupa'nın gözde liglerinden 1 hafta ileride olan Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain 8'de 8 yaparak 24 puanla şampiyonluk yolunda kayıpsız devam ediyor.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Geçen sezonun 7'nci haftasında da iç sahada çıktığı 43 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Terim'in öğrencileri12 gol attı ve 3 golü kalesinde gördü. Sezonu ise ev sahibi olduğu 17 mücadelede 16 galibiyet alarak kapatan Galatasaray sadece 1 beraberlik elde etti. Şampiyonlukla sonuçlanan sezonda 46 gol attı ve 9 gol yedi.