Galatasaray'ın Porto maçı muhtemel 11'i

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Porto'yla karşılaşacak olan Galatasaray, sahaya ilginç bir 11'le çıkmayı planlıyor. Yayıncısı henüz belli olmayan maç öncesi Sarı-kırmızılı ekipte çok sayıda eksik var. Terim'in elinde gençler hariç 17 kişilik kadro kaldı. Schalke maçının saati değişiyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci maçta deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Galatasaray'da bu önemli maç öncesinde eksik ve cezalı oyuncular can sıkıyor. Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

İngiliz hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Muhtemel 11

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Donk, Gary Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Onyekuru

Galatasaray, savunmada Serdar ve Maicon ile oynayacak. Fernando ve Donk ise presle kaptığı topları, Onyekuru ve Rodrigues’e verecek... İki hızlı oyuncuyla da gol aranacak. Fatih Terim'in Porto ile oynanacak maçta iki beki Linnes ve Nagatomo'nun da hücuma çıkmasını isteyecek.

Yayıncı henüz net değil

3 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak mücadelenin yayıncısı henüz belli değil. Galatasaray - Lokomotiv maçında olduğu gibi mücadeleyi beIN SPORTS Haber'in yayınlanması bekleniyor. Ancak henüz resmi değil.

Porto'nun eksikleri

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı sahada olamayacak. Mavi-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer'in de Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

Son deplasman galibiyeti

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son deplasman galibiyetini 5.5 yıl önce yine Fatih Terim yönetiminde almıştı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından kupada oynadığı 11 maçta deplasmanda 9 mağlubiyet ve iki beraberlik aldı.

Schalke maçının saati değişti

Yaz saati uygulamasının devam etmesi kararı, Şampiyonlar Ligi maçlarının saatlerini de etkileyecek. Galatasaray’ın Schalke 04 maçı 23.00’da başlayacak.