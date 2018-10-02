Fatih Altaylı: Bunlar teşkilat, bunlar organizasyon

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı Spor Saati programında önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

CHARLES AZNAVOUR'UN ÖLÜMÜ

94 yaşında yaşamını yitiren dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un ölümüne ilişkin konuşan Fatih Altaylı, "ASALA sürecinde Türkiye karşıtı söylemleri oldu. Türkiye'de şarkıları sevilen, kendisi sevilmeyen biriydi. Son zamanlarında Türkiye karşıtlığından pişman olduğuna dair demeçleri vardı. Önemli şarkıları vardı. Bu yıl konserine gitmeyi planladım ama nasip olmadı. Kendisini değiştireceği çok konu vardır ama sanatçılığı başka bir şey." diye konuştu.

ANA CARRASCO'NUN DÜNYA MOTOSİKLET ŞAMPİYONLUĞU

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı lider bitirerek bir motosiklet şampiyonasını kazanan ilk kadın olan İspanyol Ana Carrasco'nun şampiyonluğunu yorumlayan Altaylı, "Erkek şoförlerimiz çok mu iyi de, kadın şoförleri aşağılıyorlar. Şoförlüğümüz genel olarak berbat. Alt kategoride bir başarı. Aşağılamak için demiyorum. Allah kabul etsin. Başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 EV SAHİPLİĞİNİN ALMANYA'YA VERİLMESİ

Türkiye'nin de aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Almanya'ya verilmesi hakkında Altaylı, "'Türkiye bunu canı gönülden istemiyor' dedim mi, dedim. Türkiye bu organizasyonu alma hevesini yitirmişti. Buraya yatırılan paranın önemli bölümünün geri dönmeyeceği biliniyordu. Ekonomik şartlardan dolayı bazı projeler askıya alınmışken, Türkiye'nin bu durumun altına girmekten imtina ettiğini söylemiştim, bana kızdılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da benim söylediğimi teyit etmiş. Raporun detayını okumayayım. Türkiye'nin raporunda İnsan haklarının korunmasıyla ilgili bir gelişmeden söz edilmiyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü, her harcamayı yapacağını söyledi ama bir planlanmış bütçe yok diyor rapor. Uzaklık sorun olarak gösterilmiyor. 'Trabzon ve Gaziantep'in havaalanı kapasitesi yeterli değil, demiryolu ağı da yok' diyor.

Kentlere ulaşımın zorluğundan bahsediliyor, 'bu olmaz' diyor. Bazı kentlerin konaklama altyapısının yetersiz olduğu söyleniyor. 'Türkiye'de çok sert alkol ve sigara yasağı var' deniliyor. 'Sponsorlar arasında bir bira firması yer alırsa Türkiye ile ciddi sorun yaşanır.' diyor. Türkiye son birkaç ayda bu işi istemekten vazgeçti. Yoksa bunlar halledilebilirdi, Türkiye halletmek istemedi. Çünkü turnuvayı istemiyordu." şeklinde konuştu.

EURO 2024'ÜN TANITIM FİLMİ

Türkiye'nin EURO 2024 tanıtımında kullandığı tanıtım filmine ilişkin ise Fatih Altaylı, "Bu bir turizm ve tanıtım filmi olabilir. Yine bu coğrafyada yayınlanan bir film olabilir. Nusret nedir? Arkasından dana pirzola ile ne olur? Seni sonunda pirzola yaparlar. Bunu hazırlayana 'Sen manyak mısın?' denir. Bunu da dememişler." yorumunda bulundu.

"BU İŞLER İMAJ MESELESİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, EURO 2024'ün ev sahipliğinin Almanya'ya verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Altaylı, "Fatih Hoca kelimesi kelimesine doğru söylüyor. 'Fatih Terim neden yok?' diye konuşulmaz. Kendisi de bunu konuşuyor. 'Bize neden verilmediyi tartışmak lazım' diyor, katılıyorum. Türkiye alsaydı organizasyonu şahane yapardı. Ulaşım falan bahane. Bu işler biraz imaj meselesi. Senin imajın ne durumda? Yakın zamana kadar siyaset ve toplum olarak kavgalı durumdayken bize niye vermedin de diyemezdin. Ceferin'i biz seçtirdik falan hikaye. Bu da ortaya çıktı. Türkiye asılsaydı bu turnuvayı alabilirdi. Almadı. Asılmak istemedi." diye konuştu.



SÖZLEŞMELERİNİN TL ÜZERİNDEN YAPILACAK OLMASI

Süper Lig'de ve alt liglerde mücadele eden kulüplerin futbolcularla yaptığı sözleşmelerin artık TL üzerinden yapılacak olmasına ile ilgili konuşan Fatih Altaylı, "Özel hukuk sözleşmelerini bir yasa ile nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Bunlar Tahkim veya UEFA'ya gidebilir. Yurtdışından Türkiye'ye fatura kesiyorsun, oyuncu getiriyorsun bu ithalata girer mi? Burada belli karışıklıklar var. Bütün bunlar etrafından dolandırılmayı gereken meseleler haline getiriyor konuları." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ KÖTÜ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyi ve sarı-lacivertli takımın ligde sergilediği kötü performansı değerlendiren Altaylı, "10 dakikada 3 gol yedi. Şunu söyleyerek başlayayım. Cocu'nun geleceği gün biz burada konuştuk. Birkaç örnek verdim, 'Cocu'yu tanımıyorum, adını duydum.' dedim. Türkiye'ye gelen ve başarılı olan Hollandalı teknik direktörler yok. 'Cocu gelir sana kendini tanıtır' dediler, ne ailem, ne sülalem kaldı. Şimdi Cocu bana mı, size mi tanıttı kendisini. Şimdi de ben sizle dalga geçiyorum. Dün Cocu'lu Rize çayını içtiniz. Bana sövenler yarın bekliyorum. 'Özür dilerim Fatih ağabey' diye. Güle güle kullanın Cocu'yu." şeklinde konuştu.



"ALİ KOÇ İŞİ, İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GETİRİYOR"

Ali Koç'un Rizespor yenilgisi sonrası tribünlere giderek taraftarla konuşmasını yorumlayan Altaylı, "Bu taraftar yönetim bütünleşmesi falan değil. 'Giydikleri formanın ağırlığının farkında değiller' diyor. O zaman Ali Koç da oturduğu koltuğun ağırlığının farkında değil. Senin orada ne işin var? Kulübü, taraftarın önüne atmak? Kendini kulüple taraftarın önüne atmak? Ali Bey'e bu aklı kim veriyorsa doğru değil. Bir başkan bunu asla yapmamalıdır. Bir yönetim kurulu üyesi bile bunu yapmamalı. Bir TV'de falan bunu yapar tamam. O taraftarlar şimdi havaalanına, Samandıra'ya gitse falan ne olacak? Bunlar çok tehlikeli işler. Ali Koç işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Tecrübeli biri olarak diyorum ki ona, Aman ha!

Buradan sonra Fenerbahçe'nin dikiş tutma hali yok. Beşiktaş maçından sonra bir sürü övgü. Beşiktaş kötü, Fener iyi. 'Hasan Ali sahanın en iyisi ise bir sorun var demektir' dedim. Bana yine sövdüler. Fenerbahçeli fanatik bir grup bana küfür etmeyi çok seviyor. Onlara iade ediyorum. Ali Koç 'ezdik' falan diyor, kötü oyunu met edersen Rize'de yenilince şaşırmak niye? Ben Fenerbahçe'nin en az 2 puan kaybedeceğini size zaten söylerdim." ifadelerini kullandı.

"COMOLLİ KİM ABİ?"

Fenerbahçe'nin sezon öncesi uyguladığı transfer politikasını ve Sportif Direktör Damien Comolli'yi eleştiren Fatih Altaylı, "Liverpool'a 50 oyuncu alıyorlar, 2,3 tane iyi çıkıyor. Fenerbahçe'nin böyle lüksü yok ki. Comolli kim abi? Nereden bilsin Türk futbolunu? Comolli'yi getirebilirsin itirazım yok da, tanıdık birilerini getirirsin. Bu yoklukta bunca oyuncu kiralıyorsan falan esas sorun Comolli'dir. Cocu'yu da o getirdi." diye konuştu.

MUSTAFA CENGİZ'İN KONGREDEN ONAY ALAMAMASI

Galatasaray Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısını ve Mustafa Cengiz'in istediği yetkilerden birkaçını alamaması hakkında da konuşan Altaylı, "Ben de kongreye gitmedim. Çünkü gerilimli olacak kongreydi, daha da artırmak istemidim. Başkanın haklı olduğu yerler var ama buraya getiriş biçimi doğru değil. 'Bunların herbirini tek tek açıklayın, paket halinde getirmeyin' dedim. Birkaç kişi daha söyledi.

Orada bir grup 'mektepli' diyebileceğim, rövanşist bir grup, orada çok ciddi şeyler bunlar. Mide bulandırıcı işler yapabilirler. Haklı oldukları yerler var ama ifade edişleri doğru değil. Galatasaray'ın manfaatleri falan umurlarında değil bunların. Ada'yı Özhan Canaydın'ın yaptığı sözleme, adayı yıktıran Dursun Özbek, kucağında bulun Mustafa Cengiz. Harun Koza 'ne yaptınız?' diyor. Saygınlığını yitirmiş bir adam. Dursun Özbek'in şak şakçılığını yaptı. Bütün hatalarını örtbas ettiler. Temlikli bir kulüp almış bu yönetim ve ödemeler yapmış. Borçlar ödenmiş, tabi ki bitmemiş. Bitirebilecek hali yok. Borç artmamış, belli bir çizgi de tutulmuş. Sen şimdi bunları söylüyorsan, edindiğin saygınlığı bozuk para gibi harcıyorsun demek. Olmaz böyle. Ne dedim burada, Ali Sami Yen gelse bu yetkileri vermezler. Akıllılık yaptı birçok üye gitmedi kongreye. Aklıselim galip geldi, bazı maddeler onaylanmadı. Mustafa Cengiz'in sunum biçimi yanlış, rövanşist grubun 'Galatasaray'ı yedirmeyiz, yiyeceksek biz yeriz' tutumu da ayrı." ifadelerini kullandı.



"NİYETLERİ KULÜBÜ ALMAKSA, TOPLANSILAR PARAYI GELSİNLER"

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda çıkan kararlar hakkında yayınladığı açıklamaya ilişkin konuşan Altaylı, "Şimdi siz benim okuyup bitirdiğim liseyi hedef alırsan ben ne Ultraaslan tanırım, ne ultrakurt tanırım. Beşiktaş, Fenerbahçe bu ruh için lise kurmaya çalışıyorlar olmuyor. Yerli ve milli ilk lisedir Galaasaray lisesi. Galatasaray'ın bugünlere gelmesine geniş katkılar sunmuştur. Artık geniş kitlelere açmalıdır. Ama bu şu demek değildir, Galatasaray taraftar tarafından yönetilir. Liverpool'u tribün mü yönetiyor? Ultraaslan'a söyleyim, niyetleri kulübü almaksa, toplansılar parayı gelsinler satın alsınlar kardeşim. Kulübün bugünkü güncel değeri belli." dedi.