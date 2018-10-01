Maç sonrası şok sözler: Bana vurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. 1-1 berabere biten müsabakanın ilk yarısının sonunda ise turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile sarı-kırmızılı futbolcu Adem Büyük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.

ADEM BÜYÜK: ABDULLAH AVCI BANA VURDU

Evkur Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu belirtti ve şu sözleri kullandı;

''Bu işlerin içerisinde olmak istemiyorum ama zorla çekiliyorum. Sayın Abdullah Avcı'nın kariyerine saygı duyuyorum ama bir rakip takım oyuncusuna, takım kaptanına hiçbir şekilde kimse vuramaz. Ben kimseye yapmıyorsam o da yapamaz. Bir teknik direktöre yakışmıyor. Çok iyi bir teknik direktör olabilirsiniz belki ama bunları yapamazsınız. Çok üzücü bir durumdu. Belki hiç kimse görmedi ama ben gördüm. Maçın önüne geçti, kendisine yakıştıramadım. Kendi vicdanına bırakıyorum.''

ABDULLAH AVCI: MUHATTABIM DEĞİL

Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adem Büyük'le yaşanan gerginlikle alakalı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, 'Oyuncu benim muhattabım değil. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Geçen sene de yaptığı hareketlerden dolayı kendi gelip özür dilemişti. Özür dilemeye devam etsin' ifadelerini kullandı.