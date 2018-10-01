Akhisar'da UEFA mesaisi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege ile karşılaşacak Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, 1 günlük iznin ardından Standard Liege maçı için idmana çıktı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalıştı, daha sonrada çift kale maç yaptı.
Akhisarspor, Standard Liege maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.