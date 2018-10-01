Hooijdonk: Cocu için korkuyorum

Hollanda Televizyonu NOS'un 'İstanbul'un Asya yakasında kriz' başlığı ile yayınladığı haberde, Fenerbahçe'deki son gelişmelere ve Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun geleceğine dair önemli önemli ifadelere yer verildi.

'ŞİMDİ ONUN İÇİN KORKUYORUM'

NOS 1 kanalındaki Stüdyo Futbol programının yorumcularından Fenerbahçeli eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, son yenilgiden sonra telefonunun Türk arkadaşlarının mesajlarıyla dolduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin ligde 14. sırada olduğunu ve Phillip Cocu'nun savunulacak durumda olmadığını vurgulayan van Hooijdonk, "Şimdi onun için korkuyorum" dedi.