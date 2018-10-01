Porto-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'na muhteşem bir başlangıç yapan ilk maçta Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray ikinci maçta deplasmanda Porto ile karşılaşacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'ne Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendiği maçla muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray ilk maçında Schalke 04 deplasmanında 1 puan alan Porto'yu yenerek gruplarda 2'de 2 yapmak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı takımda sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Ayrıca bu mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edecek Galatasaray taraftarı maçın yayıncısını merak ediyor. Özelikle Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda? Sorusu internette aratılıyor. İşte maçın detayları ve yayıncı kuluşla ilgili son bilgiler bu haberde...

Porto - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak mücadelenin yayıncısı henüz belli değil. Galatasaray - Lokomotiv maçında olduğu gibi mücadeleyi beIN SPORTS Haber'in yayınlanması bekleniyor.