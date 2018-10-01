CHP'li eski vekil: Cengiz-Kolin- Limak taş mı yesin?

Almanya ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Euro 2024 Avrupa şampiyonası hakkında yorumlarda bulundu. Erdoğan, Euro 2024 Avrupa şampiyonasının Almanya'da kalmasıyla ilgili de, “Açık konuşayım; çok da önemsemedim. Neticede masraftan kurtulmuş olduk” dedi.

Erdoğan'ın bu açıklaması gündemde hayli konuşulurken dikkat çeken yanıtlardan biri de CHP eski Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer'den geldi. Haberi alıntılayan Biçer, twitter hesabından "Cengiz-Kolin- Limak taş mı yesin?" diye yazdı.