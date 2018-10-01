1 Ekim 2018 10:04

Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk
Cumnurbaşkanı Erdoğan'dan, Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesiyle ilgili değerlendirme geldi.
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Türkiye'nin de aday olduğu yarışta Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024, Almanya'ya verilmişti.

Almanya ziyereti kapsamında Köln'de gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu soruldu. Erdoğan'ın yorumu şöyle oldu:

"Açık konuşayım, çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş oldu."

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