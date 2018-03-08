Çukur'un Yamaç'ından Beşiktaş'a sürpriz

Ekranların sevilen dizi "Çukur"da 'Yamaç Koçovalı' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Beşiktaş'ın akşam saatlerinde yaptığı antrenmanı takip ederken, antrenman sonrası Beşiktaşlı oyuncularla kısa süre sohbet eden ünlü oyuncu ardından BJK TV'deki programa katılmak için Ümraniye'den ayrıldı.

VODAFONE PARK'I ZİYARET ETTİ

BJK TV'nin konuğu olan İynemli, gün içerisinde siyah-beyazlı ekibin maçlarını oynadığı Vodafone Park'ı da ziyaret etti. Sevilen oyuncu, sıkı bir Beşiktaş taraftarı olarak bilinirken, vakit buldukça siyah-beyazlıların maçlarını yerinden takip ettiğini açıkladı.