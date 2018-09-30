'Bu Fenerbahçe gerçekten rezalet'

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Çaykur Rizespor, 30. dakikada Muriqi'nin kafa vuruşuyla bulduğu golle mücadelede öne geçen taraf oldu. 35. dakikada hızlı hücuma çıkan Çaykur Rizespor, Umar Aminu'nun ayağından bulduğu aşırtma golüyle farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada Rize ekibinin kullandığı köşe vuruşunda Samudio iyi yükseldi ve ilk yarının skorunu belirleyen golü attı: 3-0.

"Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın"

Mücadelenin ilk yarısının ardından açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Tribünlerde bir tezahürat vardı: 'Vallahi rezalet, billahi rezalet.' Bu Fener gerçekten rezalet. Rizespor'un iyi oyununu da vurgulamak lazım. Geçen hafta Beşiktaş'ın ölüsü 1 puan aldı, bu hafta Rize'nin dirisi ilk yarıda 3-0 yaptı. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın. Gelecek hafta Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerse Fenerbahçe 2 senesini kaybeder. Çünkü Cocu ile devam edecektir. Fenerbahçe'nin 2. yarıda 3 gol atacak potansiyeli var ama 4. golü yeme potansiyeli, bundan daha fazla" dedi.