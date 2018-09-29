Fırtına geri döndü!

Bordo-mavililer 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak 2 haftalık mağlubiyet serisine dur dedi. Kasımpaşa 30. dakikada Samuel Eduok ve 37. dakikada Trezeguet'in golleriyle öne geçti. Trabzonspor Burak Yılmaz (43', 74') ve Hugo Rodallega'nın golleriyle (53, 72) sonuca gitti. Trabzonspor 10 puana yükselirken Kasımpaşa 12 puanda kaldı. Bordo-mavililer ligde bir sonraki hafta Akhisarspor'a konuk olacak. İstanbul ekibi ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.İmzalanan protokolün ardından Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve kurul başkanları misafirlere isimlerinin yazılı olduğu bordo-mavili formadan hediye etti. Daha sonra kafile Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasını izlemek üzere Medical Park Stadı'na geldi.