Fatih Terim'den penaltı açıklaması!

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, birçok gol pozisyonuna girdiklerini belirterek, "On veya üstü pozisyonumuz var. Uzaktan da değil, 18'in ve altıpasın içinde net pozisyonlar. Zaman zaman hafif kalp çarpıntılı, heyecanlı ve isyanlı anlar geçirdik. Sonuçta 3 puan önemli." dedi.

Erken gelen gollerin maçların seyrini değiştirdiğine değinen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bizim gibi takımların en önemli kırılma noktası atılacak goldür. Çünkü 1-0 öne geçmek, sadece öne geçmekle alakalı değil. Öne geçince, oyunun ritmi, temposu, sonucu ve skoru değişiyor. Rakibin şekli de değişiyor. Gol atamadığınız zaman, bunların hepsini kaybediyorsunuz. İlk yarı rakip sahada 300'e yakın pas yapmışız. Biraz ağır dolaştırmışız. İkinci yarı daha çabuk ve isabetli pas yapmışız. Daha çabuk yön değiştirmişiz. İkinci yarı bize daha çok pozisyon getirdi. Şut isabetimiz de yüksek. Daha önce bulacağımız bir gol bizi çok rahatlatabilirdi. 1-0'ın da garantisi yok. Pozisyon olmasa da heyecan verici anlar yaşadık. Lig bence çok güzel gidiyor. Herkes herkesten puan alabilir, herkes herkesi yenebilir. Beklemediğimiz puanlar da kaybediyoruz. Bence zevkli. Beni sevindiren esas husus, gole kadar telaş yapmadan, ne oynamak istiyorsak, sistemdeki taktik anlayıştan şaşmadan, sabırla oynamak. Oyun disiplininden kopmadan pozisyon ürettik. Cuma gününden 3 puanı almanın tadı çok başka."

'BİZE GÖRE PENALTI, ONLARA GÖRE DEĞİL'

Maçın ilk yarısında Garry Rodrigues'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Terim, "Bana söylenen penaltı olduğu. Açıkçası oyun devam ederken ikaz edildi ki hakem bekledi. Demek ki VAR'a gitmeye gerek görmediler. Bize göre penaltı, onlara göre değil. Olabilir. Ben oralarda değilim. Penaltılar verilir, verilmez. Ben başka yerlerdeyim. Oyun oynama isteğine hep beraber katılmalıyız. İçeri girince analizcimiz önüme pozisyonu getirdi. Penaltıdır değildir, birşey diyemem." ifadelerini kullandı.