Fenerbahçe Premier Lig'e göz dikti

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Stoke City'de forma giyen Mame Biram Diouf ile ilgilendiği ileri sürüldü.

FOTOMAÇ / Sezon başında da gündeme gelen yıldızla ilgili İngiliz Sky Sports, "Fenerbahçe yeni teklif hazırladı" haberini geçti.

Sarı-lacivertlilerin, Diouf için önereceği rakamın ise 3.5 milyon euro olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Diouf için devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı bu teklifi yapacağı belirtilmezken, ara transfer olma ihtimali daha kuvvetli.

30 yaşındaki Diouf, Stoke City'nin geçtiğimiz sezon 3'lü savunma sistemini tercih etmesi nedeni ile hücum hattının sağında forma giymiş ve bu pozisyonu gol sayısını da etkilemişti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon 6 maçta görev aldığı Championship'te ise 1 asist gerçekleştirdi.

2014-15 sezonunda Hannover 96 takımından transfer olan Mame Diouf kariyeri boyunca ise 332 karşılaşmada 113 kez fileleri havalandırdı.

Mame'nin 51 kez yer aldığı Senegal Milli Takımı'nda da 10 golü bulunuyor.

Norveç ekibi Molde'de parlayan Diouf, 2009'da 4.5 milyon euro'ya transfer olduğu Manchester United'da aradığını bulamadı.

2012'de Hannover 96'ya giden yıldız, oradan da 2014'te Stoke City'ye geçti.Transfermarkt'a göre 7 milyon euro piyasa değeri olan Senegalli yıldızın, Stoke ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.