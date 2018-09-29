Hakem Alper Ulusoy'a ağır eleştiri!

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray’ın oldukça zorlandığı maçta Rodrigues’in 41. dakikada yaşadığı pozisyon, tartışma konusu oldu. Hakem Alper Ulusoy’un devam kararı verdiği pozisyon sonrası VAR uyarısına rağmen oyunu devam ettirmesi, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı Mustafa Çulcu’nun sert eleştirisine maruz kaldı. Mustafa Çulcu, Alper Ulusoy’un skandala imza attığını söyledi.

Mustafa Çulcu, Alper Ulusoy’un pozisyonu yeniden izlememesinin affedilmez bir hata olduğunu ifade etti. Pozisyonu Futbol Arena’ya yorumlayan Mustafa Çulcu, şu ifadeleri kullandı:

“Hakem pozisyona çok hakın. 5 metre önünde. İbrahim, Rodrigues’i formasından çekiyor. Penaltı. VAR’a gitmeye bile gerek yok. Ancak hakem vermedi. Oyun devam etti ve sonrasında VAR devreye girdi. VAR’ın devreye girmiş olması şudur; “Sana katılmıyoruz inceleme tavsiye ediyoruz.” VAR’ın amacı budur. Ancak hakem pozisyonu izlemeye de ihtiyaç duymuyor. VAR’ın 68 sayfa protokolü var. Bütün maddelere uyarak Dünya Kupası’nda uygulandı. Teknoloji müthiş kullanıldı. 33 kamera açısıyla kullanıldı.”

Hakemlerin egolarından arınması gerektiğinin altını çizen Mustafa Çulcu “Egolarımızdan arınacağız. VAR sisteminde 100 maç müsade istendi. Bu zamana kadar hala kargaşa yaşıyoruz. Hakem arkadaşlarımız VAR sisteminde protokolün maddelerini daha sık incelemeli. Soruyorum şimdi hakeme. Niçin vermiyorsun bunu? VAR sana uyarı veriyor, niye izlemiyorsun pozisyonu?” eleştirisinde bulundu.

Alper Ulusoy’u eleştirilerine devam eden Mustafa Çulcu “Bu gece bir skandala imza atıldı. Bu cezasız kalmamalı. Skandal, saçmalık bu! Koca koca adamlar, bu kadar süre geçti aradan. Acemilik dönemi bitti ve ustalık dönemi başladı. Bu akşam kabul edilemez bir hadise. Yaptıkları tamamen saçmalık” dedi.