Spor Toto 1.Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'a 5-1 mağlup olan Gaziantepspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'in 26. maç gününde zor günler geçiren Gaziantepspor, lider Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor, maçın 10. dakikasında Lincoln'ün golüyle 1-0 geriye düştü.

Ev sahibi ekip, 32. dakikada Oğulcan Çağlayan, farkı 2'ye çıkardı ve maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Konuk ekip ikinci yarıya hızlı başladı ve 47. dakikada Erdal Özdemir'le farkı 1'e indirdi.

Dakikalar 71'e geldiğinde Lincoln bir kez daha sahne aldı ve skoru 3-1'e getiren golü attı. Çaykur Rizespor, sadece 3 dakika sonra Samu ile farkı 3'e çıkardı.

Mücadelenin 87. dakikası oynanırken Lincoln bir gol daha buldu ve hat-trick yaptı. Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 49'a yükseltirken ligin son sırasına demir atan Gaziantepspor, 4 puanda kaldı ve matematiksel olarak kümede kalma şansını yitirdi.