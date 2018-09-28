Galatasaray evinde 74'te güldü

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Galatasaray'a glaibiyeti getiren golü 74. dakikada Maicon kaydetti. Galatasaray bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, BB Erzurum 2 puanda kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Donk (Dk. 65 Onyekuru), Ndiaye, Emre Akbaba (Dk. 38 Fernando), Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Rodrigues, Eren Derdiyok

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman Gör, Leo, Scuk, Kone, Sunu (Dk. 70 Erhan Çelenk), İbrahim Akdağ (Dk. 75 Taylan Antalyalı), Emrah Başsan (Dk. 89 Osman Şahin), Munsy

Gol: Dk. 74 Maicon (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 45 1 Ömer Bayram, Dk. 71 Fernando, Dk. 90 1 Mariano (Galatasaray), Dk. 49 Kone, Dk. 62 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

MAÇIN GOL DAKİKASI

74. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Maicon, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti: 1-0.

MAÇTAN NOTLAR

TERİM'İN GALATASARAY İLE 300'ÜNCÜ LİG MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300'üncü lig maçına BB Erzurumspor karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımla BB Erzurumspor mücadelesine kadar 299 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu maçların 196'sını kazanırken, 65'inde berabere kaldı, 38'inde ise mağlup oldu.

FEGHOULI BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, BB Erzurumspor'a karşı ilk 11'de yer alarak bu sezon ilk kez 11'de forma giydi. Feghouli, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde oynadığı 6 ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tek maçta ilk 11'de forma giyememişti.

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta müsabakasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Savunmada Ozan Kabak yerine tedavi süreci sona eren Maicon, Yuto Nagatomo yerine ise sezon başında takıma katılan Ömer Bayram'a şans veren Terim, orta sahada Fernando'yu yedek soyundurdu ve Ryan Donk'a yeniden ilk 11'de şans verdi. Sinan Gümüş yerine bu sezon ilk kez Sofiane Feghouli'ye ilk 11'de şans veren tecrübeli çalıştırıcı, Henry Onyekuru yerine ise Eren Derdiyok'u tek santrfor olarak sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer Bayram, N'Diaye, Donk, Feghouli, Emre, Rodrigues, Eren ilk 11'i ile çıktı.

GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN ANLAMLI HAREKET!

Sarı kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde rakibi Erzurum BB için hem pankart açtı hem de tezahürat yaptı. Galatasaray tribününde önce " Süper Lige hoşgeldin Erzurumspor" pankartı açıldı. Sarı kırmızılı taraftarlar daha sonra santra öncesinde " Erzurum buraya" tezahüratları ile rakip takımı tribünlere çağırdı. Ve Erzurum BB oyuncuları da Galatasaray taraftarlarının bu çağrısına alkışlarla karşılık verdi.

ERZURUM EKİBİNDE TEK DEĞİŞİKLİK VAR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında alınan MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mehmet Kısaparmak ile yollar ayrılırken, Mehmet Özdilek ile prensip anlaşmasına varıldı. Mehmet Özdilek sözleşme işlemlerinin maça yetiştirilememesinden ötürü Galatasaray mücadelesinde takımının başında sahaya çıkamazken, antrenör Adem Çağlayan takımı yöneten isim oldu.

Çağlayan, Galatasaray karşısında MKE Ankaragücü ile oynanan maçın ilk 11'inden tek değişikliğe gitti ve stoperde Egemen Korkmaz yerine Stephane Acka'ya şans verdi. BB Erzurumspor sahaya; Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Munsy ilk 11'i ile çıktı.