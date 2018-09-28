FIFA'dan tarihi karar!

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için FIFA devrim gibi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor...

İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesinin haberine göre şu an için 32 takımla yapılması planlanan turnuvada ülke sayısını 48'e çıkartmakla oldukça kararlı.

KAZANAN TAKIM 2 KAYBEDEN 1 PUAN!

Habere göre FIFA Başkanı Gianni Infantino eğer Katar'ı ikna edip kupayı 48 takımla oynatabilirse sıra dışı bir değişiklik daha yapacak. Infantino, 48 takımlı Dünya Kupası'nda 3'erli 16 grup oluşturmayı planlıyor. FIFA'nın aklındaki bir başka değişiklik ise grup maçlarında beraberliği kaldırmak. FIFA tarafından belirlenecek yeni kurala göre berabere biten maçlarda doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Penaltıları kazanan takım 2 puan, kaybeden takım ise 1 puan alacak.

FAİR PLAY ELEMESİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Beraberliğin kaldırılmasının nedeni ise grubun son maçında iki takımın berabere kalmaları halinde gruptan çıkmayı garantileyecek olmalarına engel olmak. Böylece fair-play'i ve rekabeti korumayı amaçlayan FIFA, 48 takımlı Dünya Kupası fikrine karşı çıkanları da ikna etmeyi planlıyor. 2018 Dünya Kupası'nda Fransa ile Danimarka'nın berabere kalarak gruptan birlikte çıkmaları, İngiltere ile Belçika arasındaki maçın bir anlamının kalmaması ve Senegal'in fair-play'le elenmesi gibi durumlar tartışma konusu olmuştu.

16 grupta ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst tura yükselecek. Son 32'den itibaren kupaya eleme usulü devam edilecek. Katar 2022'nin 48 takımlı olması şimdilik kesin değil ancak ABD-Kanada-Meksika ortaklığıyla yapılacak 2026 Dünya Kupası 48 takımlı oynanacak. Infantino eğer Katar'ı 48 takımlı hale getiremezse 2026 Dünya Kupası'nda bu planı uygulamayı hedefliyor.