Sabit kur geliyor! Hangi yıldızları etkileyecek?

Kulüpler Birliği Vakfı dün Başkan Fikret Orman yönetiminde İstanbul’da bir araya geldi. Yapılan toplantının ana maddesi yerli oyuncu ve hocaların sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevirmekti. Bütün kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Türk Lirası ödemesi konusunda tüm kulüpler mutabakata vardı ve yeni aydan itibaren Euro üzerinden yapılan ödemelerin 5.2 TL’lik sabit kura geçirilmesi konusunda ilk adım atılmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında düzenlenecek yeni sözleşmelerde yerli ve yabancı oyuncular arasındaki makas kur sabitleme ile bir hayli açılacak. Güncel kurdan yaklaşık %35 daha az olacak 5.2’lik rakam güncel sözleşmeleri Euro üzerinden yapılan bir çok yerli ismi etkileyecek. İşte yeni düzenleme ile sözleşmeleri sabit kur üzerinden Türk Lirası’na çevirilecek bazı isimler…

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül

Sözleşme: 1.7 milyon Euro

Güncel kur ile: 11.7 milyon TL

Sabit kur ile: 8.8 milyon TL

Caner Erkin

Sözleşme: 1.75 milyon Euro

Güncel kur ile: 12 milyon TL

Sabit kur ile: 9 milyon TL

Necip Uysal

Sözleşme: 1.1 milyon Euro

Güncel kur ile: 7.5 milyon TL

Sabit kur ile: 5.7 milyon TL

Tolgay Arslan

Sözleşme: 1.5 milyon Euro

Güncel kur ile: 10.3 milyon TL

Sabit kur ile: 7.8 milyon TL

Oğuzhan Özyakup

Sözleşme: 2.3 milyon Euro

Güncel kur ile: 15.8 milyon TL

Sabit kur ile: 11.9 milyon TL

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GALATASARAY

Selçuk İnan

Sözleşme: 2.9 milyon Euro

Güncel kur ile: 20 milyon TL

Sabit kur ile: 15 milyon TL

Serdar Aziz

Sözleşme: 2 milyon Euro

Güncel kur ile: 13.8 milyon TL

Sabit kur ile: 10.4 milyon TL

Eren Derdiyok

Sözleşme: 2.15 milyon Euro

Güncel kur ile: 14.8 milyon TL

Sabit kur ile: 11 milyon TL

Sinan Gümüş

Sözleşme: 1.3 milyon Euro

Güncel kur ile: 8.9 milyon TL

Sabit kur ile: 6.7 milyon TL

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FENERBAHÇE

Mehmet Topal

Sözleşme: 2.5 milyon Euro

Güncel kur ile: 17.2 milyon TL

Sabit kur ile: 13 milyon TL

Alper Potuk

Sözleşme: 2.2 milyon Euro

Güncel kur: 15 milyon TL

Sabit kur ile: 11.4 milyon TL

Mehmet Ekici

Sözleşme: 1.6 milyon Euro

Güncel kur ile: 11 milyon TL

Sabit kur ile: 8.3 milyon TL

Şener Özbayraklı

Sözleşme: 1 milyon Euro

Güncel kur ile: 6.9 milyon TL

Sabit kur ile: 5.2 milyon TL

Hasan Ali Kaldırım

Sözleşme: 1.8 milyon Euro

Güncel kur ile: 12.4 milyon TL

Sabit kur ile: 9.3 milyon TL

Ozan Tufan

Sözleşme: 1.5 milyon Euro

Güncel kur ile: 10.3 milyon TL

Sabit kur ile: 7.8 milyon TL

Salih Uçan

Sözleşme: 600 bin Euro

Güncel kur ile: 4.8 milyon TL

Sabit kur ile: 3 milyon TL

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TRABZONSPOR

Burak Yılmaz

Sözleşme: 3.5 milyon Euro

Güncel kur ile: 24 milyon TL

Sabit kur ile: 18 milyon TL

Onur Kıvrak

Sözleşme: 2.25 milyon Euro

Güncel kur ile: 15.5 milyon TL

Sabit kur ile: 11.7 milyon TL

Olcay Şahan

Sözleşme: 1.7 milyon Euro

Güncel kur ile: 11.7 milyon TL

Sabit kur ile: 8.8 milyon TL