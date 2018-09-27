Galatasaray'dan stadyuma ulaşım açıklaması

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Murat Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Ulaşım ve tahliye daha kolay olacak"

“Cendere tarafından stadımıza yol açıldıktan sonra güvenlik sebebiyle araçları otoparka alamıyorduk. Araçların otopark kontrollerinin yapılması gerekiyordu. Bu nedenle, yukarı yan yol bağlantısı üzerinden tekrar Büyükdere-Maslak’tan gelen yola çok fazla yük biniyordu. Şimdi, bu noktada emniyetle de konuşarak bir arama noktası oluşturacağız. Doğal olarak, Cendere tarafından gelen otopark kartı sahibi araçlarımız, bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, bu kart sahibi araçlar bu kontrol noktasından geçtikten sonra otoparka çok rahat girebilecekler. Amacımız büyük yoldaki trafik yoğunluğunu biraz daha azaltmak. Taraftarımıza da o anlamda özellikle seslenmek istiyoruz. Bu yolu kullandıkları takdirde stada çok daha kolay ulaşacaklar, tahliyeleri de yine çok daha kolay olacak. Otopark kartı olmayan araçları maalesef kapasite nedeniyle alamıyoruz. Tabii ki gönül isterdi herkese yardımcı olalım ama otopark kartı olmadan gelenler gereksiz bir yoğunluğa ve kalabalığa da sebep oluyorlar. Gelmemeleri herkesin işini kolaylaştıracak. Kartı olmayan araçlar, aşağıdaki alışveriş merkezi otoparkından ve civardaki yeni otopark alanlarından faydalanabilirler”

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz"

“Maçların 21-22 gibi geç başladığı saatlerde metro seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uzatılıyor. Bu genel bir karardır. Onun dışında, İstanbul Raylı Ulaşım Sistemleri, araç kapasitelerini yüzde 55 arttırıp stadımızın tahliye potansiyelini de yüzde 50 oranında artırdılar. Bunu da geçen maç gördük. Taraftarlarımızın, Lokomotiv Moskova maçından sonra zorluk çekmeden metroyla istedikleri yerlere ulaştıklarını düşünüyorum. Belediyenin bu anlamda bize sağladığı katkılar devam edecek. Yine, P4 açık otoparkı olarak adlandırdığımız yerde, aşağıdaki alışveriş merkezine doğru bir yaya merdiveni inşaatı devam ediyor. Bu tamamlandığında taraftarlarımız yaya olarak da çok kısa sürede stada ulaşabilecekler. Bunu sadece ulaşım açısından söylemiyorum. Ulaşımın yanında tahliye de daha kolaylaşacak. Çalışmalar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyoruz”