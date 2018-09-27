TFF heyetinin EURO 2024 sunumu başladı

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenleyecek ülke bugün belli oluyor.

EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkı kazanan ülke, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde TSİ 15.45'te başlayacak törende açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya ev sahipliği yapabilmek için yarışan Türkiye ile Almanya'nın temsilcileri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek toplantıda sunumlar gerçkleştiriliyor. TFF heyetinin, UEFA'ya EURO 2024 sunumu başladı. Sunum, tanıtım videoları ve soru-cevap bölümleriyle devam edecek.

Türkiye adına sunumları, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yapıyor.

Basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek bu oturumların ardından UEFA yönetim kurulu, yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 15.45'te düzenlenecek törenle EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacak.