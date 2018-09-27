Süper Lig'de 7'nci hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) - Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u ağırlayacağı mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.
Süper Lig'de 7'nci haftanın programı ve hakemleri şöyle;
YARIN:
20:00 Galatasarar-BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)
CUMARTESİ:
16:00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Arda Kardeşler)
16:00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Ali Palabıyık)
19:00 Beşiktaş-Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
PAZAR:
13:30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Halis Özkahya)
16:00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)
19:00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ:
20:00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
20:00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)