Potanın Perileri'nden erken veda

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmek için eleme karşılaşması oynayan A Milli Kadın Takımımız, Fransa’ya 78-61'lik skorla mağlup oldu. Millilerimiz, bu sonuçla Kadınlar Dünya Şampiyonası’na veda etti.

Ay-yıldızlılarımız, Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Dengede başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fransa, 6-2 önde geçti. İki takımın da hücumda skor bulmakta zorlandığı bölümde Fransa, Gruda ve Miyem ikilisiyle ekili olarak durumu 15-4’e getirdi. Alan savunmasına dönen millilerimiz, hücumda da Quanitra Hollingsworth’un pota altından bulduğu basketlerle skor üretti.

İlk periyotu 19-10 geride tamamlayan millilerimiz, ikinci çeyreğin başında rakibinin hızlı hücumlarına engel olamayınca 14.dakikada fark 19 sayıya yükseldi (29-10). Mola alan Ay-yıldızlılarımız, ara sonrasında Tilbe Şenyürek ve Işıl Alben’in sayılarıyla rakibinin serisine son vererek durumu 31-21’e getirdi. Mücadelenin ilk yarısını Fransa, 38-27 önde tamamladı.

Üçüncü periyota iyi başlayan A Milli Kadın Takımımız, Quanitra Hollingsworth ve Bahar Çağlar’ın sayılarıyla 7-0’lık seri yakaladı. (38-34). Mola alan Fransa, ara sonrasında Johannes ile bu periyottaki ilk sayılarını buldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden Tilbe Şenyürek ve Işıl Alben ikilisiyle sayılar bulan Ay-yıldızlılarımız, durumu da 45-42’ye getirdi. Alan savunmasına karşı pota altından kolay basketler kaydeden Fransa, son 10 dakikalık bölüme de 58-47 üstün girdi. Temponun yükseldiği dakikalarda Tuğçe Canıtez ve Quanitra Hollingsworth ile skor bulan millilerimiz, buna karşın savunmada rakibini durduramadı. Endene Miyem’in hücumdaki etkinliğiyle kontrolü eline alan Fransa, 37.dakikada skoru 70-53’e getirdi. A Milli Kadın Takımımız, mücadeleden 78-61 mağlubiyetle ayrıldı.