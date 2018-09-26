Ali Koç o çağrıya kulak verdi

Fenerbahçe'nin binlerce taraftarın büyük bir problem olarak gördüğü mescit problemine Ali Koç el attı ve Ülker Stadı'na mescit yaptırdı.

Fenerbahçe'nin binlerce taraftarın büyük bir problem olarak gördüğü mescit problemine Ali Koç el attı ve Ülker Stadı'na mescit yaptırdı.

Taraftarların ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için stada mescit yapan Ali Koç, Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'na gelen taraftarı taraftarları namaz kılmak için merdiven boşluklarını ya da stadın müsait bölgelerini kullanıyordu.

Genellikle yerlere serilen karton kağıtlar veya poşetlerin üzerinde namaz kılan taraftarların bu durumunu gören Ali Koç ve yönetimi, stada mescit yaptırdı. Fenerbahçe yönetimin yaptırdığı bu mescit statta yapılan ilk mescit olma özelliğini taşıyor. Ayrıca mescit stadın dört bölgesinde de yer alıyor.

İşte o fotoğraflar: