Şenol Güneş, Caner Erkin'le özel görüştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından kırmızı kart gören Caner Erkin'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Pazartesi günü oynanan Fenerbahçe derbisinde maçın bitiminin ardından hakem Fırat Aydınus'a olan itirazını devam ettiren Caner Erkin, kırmızı kart görmüştü. Teknik Direktör Şenol Güneş, bugün gerçekleşen idmandan önce futbolcularla 10 dakika toplantı yaptı.

Deneyimli teknik adam daha sonra ise derbide kırmızı kart gören Caner Erkin'le uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Kırmızı kart görme nedenini anlatan Caner'le konuşan Şenol Güneş, daha sonra idmana geri döndü.

Kara Kartal'ın Kayserispor maçı idmanına ise Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmayan Adriano ile maçta forma giyen Kanadalı orta saha Atiba katılmadı.