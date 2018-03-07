Terim'in avukatından şok TFF çıkışı

Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir "Türkiye’de 80 milyon da verdiği yanlış kararlar nedeniyle TFF yönetiminin istifasını istiyor” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sözleşmesinin tek taraflı haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle kendisini 13 milyon lira tazminat ödenmesi talebiyle açtığı davada 2. duruşma görüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF)’nın avukat Hüseyin Karamehmetoğlu, “Türkiye nüfusunun 50 milyonu, bu paranın Terim’e ödenmemesi gerektiğini düşünüyor” dedi.

Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir ise “Bu doğru değil. Bu şekilde hakim baskı altına alınmaya çalışılıyor. Türkiye’de 80 milyon da verdiği yanlış kararlar nedeniyle TFF yönetiminin istifasını istiyor” dedi.

İstanbul 17. İş Mahkemesi Hakimi, Fatih Terim’in avukatının talebi doğrultusunda, Terim’in sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin TFF’nin tanık dinletme talebini kabul etmedi.