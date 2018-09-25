2018 FIBA Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında Avustralya’ya 90-64 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.
25 Eylül 2018 15:25
Potanın Perileri'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Potanın Perileri'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Çok Okunanlar
-
Potanın Perileri'nin muhtemel rakipleri belli oldu
-
Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan görevi
-
Antalyaspor'un kalecisi Boffin trafik kazası geçirdi
-
Şampiyon Cemre, sponsor arıyor
-
Oğuz Savaş'tan milli takım açıklaması
-
Bursaspor'da gözler Batalla'yı arıyor
-
Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
-
'Beşiktaş maçı güzel günlerin başlangıcı olabilir'
-
Jailson: Daha iyi olacağız
-
Cocu: Kazanmayı hak etmiştik