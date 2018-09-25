25 Eylül 2018 15:25

Potanın Perileri'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Potanın Perileri'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Potanın Perileri'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu.
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2018 FIBA Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında Avustralya’ya 90-64 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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