Oğuz Savaş'tan milli takım açıklaması

Oğuz Savaş, tekrardan THY Euroleague'de mücadele edecekleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Belli bütçeler altında bir takım oluşturuldu. En iyi şekilde bize verilen görevleri yerine getireceğiz. THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hazırlık maçları oynadıkça takım içindeki uyumun artığını aktaran Oğuz, "Zaman geçtikçe birbirimizi daha çok tanımaya ve öğrenmeye fırsat buluyoruz. İdmanlar gayet olumlu geçiyor. Herkes takıma kaktı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İnşallah vakit geçtikçe daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon da yeşil-siyahlıların kadrosunda yer almasına rağmen hiç süre alamamasının hatırlatılması üzerine 31 yaşındaki pivot, şunları kaydettti:

"Geçen sezon Darüşşafaka'da hiç oynamadım. Önceki senelerde fazla forma şansı bulamadım. Tekrar Darüşşafaka ile sözleşme uzattım. Başantrenörümüz Ahmet Çakı ile konuştuk ve ortak paydada buluştuk. Onun istediği şeylerle benim planlarım uyuşunca yeniden Darüşşafaka'da kaldım. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah kendi koyduğum hedefler doğrultusunda iyi şeyler yaparak takıma katkı veririm.

Oğuz, milli takımı hedeflediğini belirterek, "Milli takımda yeniden oynamak istiyorum. Ay-yıldızlı forma her Türk oyuncunun isteyeceği en önemli şeylerden biri. Belki ileride vakti geldiğinde artık milli takımda oynamak istemiyorum derim ama şu an yaşım çok genç." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuz, ligde şampiyonluk hedefi koymak için henüz erken olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Lige şampiyonluğun favorisiyiz ya da şampiyon olacağız diye başlamıyoruz. Şunun bilincindeyiz, THY Euroleague'den döndükten sonra lig maçları daha da zorlaşacak. Avrupa maçlarından sonra Türkiye Ligi'ne konsantre olup başarılı olmak için uğraşacağız. Bunu sezon başlamadan önce de aramızda konuştuk."