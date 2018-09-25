Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı

Sarı-kırmızılılar maç 0-0 devam ederken Garry Rodrigues'le penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yıldız futbolcu Fatih Terim'den özür diledi, Terim de Rodrigues'e uyarıda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova zaferinin ardından Süper Lig’de Akhisar Belediye deplasmanına çıkan Galatasaray, aldığı 3-0’lık yenilgiyle soğuk duş yaşadı. Kimsenin beklemediği kadar kötü bir oyun sergileyen Sarı-Kırmızılılar’da birçok oyuncunun vasat performansı camiayı da huzursuz etti. Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarında yıldızlaşan Garry Rodrigues’in Akhisar’da kaçırdığı penaltı ise geceye damgasını vurdu. Normal şartlar altında sahadaki 11’in penaltıcısı Sinan Gümüş’dü...

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Rodrigues hocasından izin almadan Sinan’a giderek penaltı atışını kendisinin kullanmak istediğini söyledi. Rodrigues’le penaltı tartışması yapıp tepki çekmekten korkan Sinan da topu takım arkadaşına verdi. Ancak yıldız futbolcu kaleci Fatih’e takılınca, Cimbom öne geçme şansını tepmiş oldu. Ardından yenilen gollerle de mağlup olundu. Karşılaşmanın ardından Rodrigues’le kısa bir konuşma da yapan İmparator’un, “Bizim için önemli bir oyuncusun. Ama bu saha içinde her istediğini yapacağın anlamına gelmez. Senden daha dikkatli ve profesyonel davranmanı bekliyorum” ifadeleriyle uyardığı öğrenildi.