Jailson: Daha iyi olacağız

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası konuşan Fenerbahçeli futbolcu Jailson zor bir maç olacağını bildiklerini ifade ederek, “Konsantre bir şekilde başladık. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Gol yedik, daha sonra iyi savaştık ve beraberlik golünü bulduk. Bu şekilde devam edersek önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Gerçekten statta unutulmaz bir atmosfer vardı. Brezilya’da çok derbi oynadım. Atmosfer için minnettarım. Kafamız dik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hala tam olarak hazırım diyemem. Performansımı yukarı çekmem gerekiyor. Maçlar oynadıkça Fenerbahçe’ye daha çok yardım edeceğim” diye konuştu.