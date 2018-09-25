Şenol Güneş: Küfürleri duymadım

2 puan kaybettiklerini söyleyen Güneş, statta ise herhangi bir olumsuzluk yaşamadığının altını çizdi.

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Derbi ortamıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Güneş, "Öncelikle maçın genel isteklerine futbolcular iyi cevap verdi. Yönetimi de ağırladılar ve bizde de herhangi bir olumsuzluk olmadı. Bu maçta, daha önceki maçlarda gerginlik yapmaya çalışanların da önüne geçildi. Olumsuzluk olmadan maçı tamamladık. Bunu söylemek zorundayım. Geçen karşılaşmada yaşanan küfürle ilgili oluşturulmak istenilen hava çok yanlış. Tasvip etmem mümkün değil. Aklı selim insanların inanmayacağı bir tablo. Bizim sahamızda da burada da olmasını istemiyoruz. Kitleleri camiayı karalayacak şekilde olmasının kimseye yararı yok" açıklamasını yaptı. Maçla ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, "Beklediğimiz gibi Fenerbahçe baskılı oynamaya çalıştı. Çıkışlardaki pas yüzdemiz daha iyi olsaydı daha fazla pozisyon bulabilirdik. Bulduğumuz golle birlikte ikinci yarıda daha çok hücuma çıktık. İkinci yarıda kopmalar başladı ve bu da rakibin işine geliyordu. Rakibin kanatlardan gelen ataklarıyla gol yedik. Bu gol sonrası seyirciyle tekrar döndüler. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Çok kolay top kayıpları yaptık"

Maçtan önce dağıtılan esame listesinde Phillip Cocu’nun ‘Teknik Direktör’, Şenol Güneş’in ise ‘Teknik Sorumlu’ olarak yazılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Kim yazmışsa hatalı yazmıştır. Ne amaçla yazmış olabilir bilmiyorum. Ne federasyonun, ne Fenerbahçe’nin ne de bizim böyle bir şey yapmamız doğru olmaz" dedi. Adem Ljajic’in yumuşak bir oyuncu olduğunu söyleyen Güneş, "Atiba’yla başladık. Bir de bu ambiyansa alışkın isimleri oynatmaya çalıştık. Tolgay’ı da iki yönlü kullanmaya çalıştık. Çok da olumsuz değildi. Diri bir Adem Ljajic’i ben de oynatmak isterdim. Bugün tam diri göremedim onu. Hücuma gittik ama gol bulmamız gerekiyordu. Önde baskı yapmak ve Adem Ljajic’in çıkışıyla gol atmayı düşündük ama düşündüğümüz gibi olmadı" diye konuştu. Savunmada yapılan top kayıplarına da değinen Şenol Güneş, esprili bir cevap vererek, "Güzel sahayı bulunca alışamadık herhalde" dedi. Takımda çok top kaybı yaşandığını söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Vida da top kayıpları yaptı, Tolgay da yaptı. Zaman zaman baskı geldi ama baskıdan önce çok kolay top kayıpları yaptık. Bizim kalitemizin altında kayıplar oldu. Atiba uzun bir aradan sonra ilk maçında gayet iyiydi. Larin’i forvete koyduğumuzda baskı yapmasını istedik. Bunu yapmadı ve tedirgin, güvensiz oynadı. Bu sefer de kenara aldım Larin’i ve Babel’i hücuma çektik" diyerek sözlerini sürdürdü.

“Gökhan topun kendisinden çıktığını söyledi”

Kayserispor maçının deplasmanda oynanmasıyla ilgili gelişmelerden haberi olmadığını söyleyen Güneş, Fenerbahçe karşısında iyi oynadıklarının da altını çizdi. Oyun disiplininden kopmadıkları dönemde iyi oyun ortaya koyduklarını belirten Güneş, "Hücumdan dönüşlerde gidip gelmelerde mesafe oldu. Bunun dışında iyiydik. Daha iyi pas yapan takımdık ama bugün yapamadık. Taç pozisyonunda Gökhan Gönül 'Benden çıktı' dedi. Ben de bunu hakeme söylemesini söyledim. Ama hakem ısrar edince biz attık. Quaresma’nın çıkarken yaptığı hareket, kendi oyununa kızdığı ve pas yapamadığı içindi. Lens ve Quaresma, iki beklerin hücumuna karşılık vermeye çalıştı. Hücumda da etkin kullanmak istedik. Son bölümde Hasan Ali’nin attığı ortada, yiyeceğimiz bir gol değildi aslında ama her oyuncu hata yapabilir. Hücumda tercih yanlışlığı olabilir. Hatalara rağmen kazanabileceğimiz bir maçtı. Lens de kalabilirdi ama Quaresma top tutuyordu. Larin biraz daha top tutabilse, rakip hiç gelemezdi. 1-0 mağlup olan her takım bu riski alabilir ama galip olan takımın bu riski almaması lazım" ifadelerini kullandı.

"Küfürleri duymadım"

Tribünlerden edilen küfürlerle ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, "Bana edilen küfürleri duymadım. Saha içinde kime nasıl bağırdığımı bile duymuyorum bazen. Benim bulunduğum yerden mi yoksa maça konsantre olmamdan dolayı mı bilmiyorum, duymadım. Küfür varsa, ne bizim sahada ne de başka sahada olmasını istemem" değerlendirmesini yaptı. Son olarak bu maçı kazanmak için sahaya çıktıklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Burada kazanmak için oynadık ama olmadı. Futbol böyle. Bugün kazanabileceğimiz maçta 2 puan kaybettik. Üzülmenin alemi yok. Geçmişi de konuşmaya gerek yok. Geçen sene 2-1 kaybettiğimiz maçta da kazanmaya yakındık. O gün kaybettik, bugün berabere kaldık. Başkalarının favori görmesi önemli değil. Sahada oynanan futbol var. Biz sahamızda en rahat maçımızda Antalya’ya kaybettik. Bursa’da puan kaybettik. Kazanabileceğimiz maçlarda 7 puan kaybettik. Erzurum’da da özellikle ilk yarıda çok kötü oynayıp kazandık. Bu kayıplar olmasa bugün belki başka bir şey konuşuyor olurduk" diyerek sözlerini tamamladı.