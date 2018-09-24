Kıran kırana derbide 2 gol!

40'ta Babel ve 71'de ise Ayew gollere imza attı

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftası dev derbi maçı ile noktalandı. Fenerbahçe ile konuğu Beşiktaş, nefes kesen karşılaşmada Ülker Stadyumu’ndan 1-1’lik skorla ayrıldı. Beşiktaş, 40’ta Ryan Babel’in muhteşem golüyle öne geçerken 71’de Andre Ayew’in şık kafa golü skoru belirledi.

Konuk ekip Beşiktaş bu sonuçla puanını 11’e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise 7 puanla 13. sırada yer aldı. Kanarya’nın derbilerde Beşiktaş’a karşı Kadıköy’deki yenilmezlik serisi 17 maça çıkarken, toplamda da derbilerde Kadıköy’de yenilmezlik serisi 36 maça çıktı.

Maça tempolu başlayan Fenerbahçe önemli pozisyonlardan faydalanamazken Beşiktaş 40’ta Babel’le golü buldu. İlk yarı 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile geçildi, ikinci yarıda Fenerbahçe ilk bölümde zorlansa da oyuna 62’de Mathieu Valbuena’nın girmesiyle etkinliğini artırdı ve 71’de Andre Ayew skoru eşitledi: 1-1.

Son bölümde Fenerbahçe, önemli fırsatlar bulurken Beşiktaş oldukça etkisiz bir görüntü çizdi. Maçın sonunda ise Caner Erkin kırmızı kartla oyundan atıldı. Daha önce 87’de sarı kart gören Caner Erkin, müsabakanın ardından Fırat Aydınus’a itirazlarda bulundu ve ikinci kez sarı kart görerek oyundan atıldı. Fenerbahçe taraftarı müsabakanın son bölümünde Caner Erkin’e yönelik ağır küfürlü tezahüratlarda bulundu.