Derbide ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk edecek. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın derbi maça çıkacakları ilk 11’ler şu şekilde:

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Andre Ayew, Yassine Benzia, Aatif Chahechouhe, Islam Slimani.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Ryan Babel.