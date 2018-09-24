Ozan Tufan kaptan olarak sahada!

Fenerbahçe-Beşiktaş U21 maçına kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, mücadeleyi tamamlayamadı. Ozan Tufan'ın 63. dakikada oyundan alınması Fenerbahçe taraftarları arasında çok konuşuldu.

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer edilen bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Ozan Tufan, sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulan 28 kişilik kadroda yer almamıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Beşiktaş ile oynanan U21 maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli tarafından da takip edilen mücadelede Ozan Tufan, 63 dakika sahada kaldı.

Ozan Tufan Fenerbahçe-Beşiktaş U21 derbisinin 63. dakikasında yerini Alper Uğuz’a bıraktı. Ozan Tufan’ın U21 maçında bile 90 dakikayı tamamlayamaması Fenerbahçe taraftarları arasında gündem oldu. Fenerbahçe taraftarları, Ozan Tufan’ın gün geçtikçe kariyerini bitirdiği yorumları yaptı. Öte yandan Fenerbahçe’nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da Fenerbahçe-Beşiktaş U21 maçında görev aldı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan U21 derbisinde Fenerbahçe, 29. dakikada Burak Albayrak’ın attığı golle Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 2015 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Ozan Tufan, 98 kez giydiği sarı-lacivertli forma altında 9 gol atarken 8 de asist yapmıştı. Sezon başında kadro dışı kalan Ozan Tufan, Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını ise 39 kez giymiş ve 4 gole imza atmıştı.