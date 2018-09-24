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24 Eylül 2018 17:48
Beşiktaş'a şok! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı
Beşiktaş'ta Adriano Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı.
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Beşiktaş'ta Adriano Correia sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.
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