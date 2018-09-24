Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük bir şok yaşanıyor. Lige tamam mı devam mı niteliğindeki maçın kadrosuna sakatlıkları sebebiyle Martin Skrtel ve Roberto Soldado alınmadı.
24 Eylül 2018 16:03
Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük şok!
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında evinde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Soldado ve Skrtel maç kadrosuna alınmadı.
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