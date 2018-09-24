24 Eylül 2018 16:03

Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük şok!

Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük şok!
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında evinde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Soldado ve Skrtel maç kadrosuna alınmadı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük bir şok yaşanıyor. Lige tamam mı devam mı niteliğindeki maçın kadrosuna sakatlıkları sebebiyle Martin Skrtel ve Roberto Soldado alınmadı.

Çok Okunanlar

Spor