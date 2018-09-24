Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük şok!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında evinde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Soldado ve Skrtel maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük bir şok yaşanıyor. Lige tamam mı devam mı niteliğindeki maçın kadrosuna sakatlıkları sebebiyle Martin Skrtel ve Roberto Soldado alınmadı.