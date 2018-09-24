Kadıköy, derbiye hazır

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek.

2005 yılından bu yana Beşiktaş'a iç sahada kaybetmeyen Fenerbahçe, serisini sürdürmenin hesaplarını yaparken sarı-lacivertli taraftarlar da Beşiktaş hazırlığını yaptı! Ülker Stadı'nda oynanacak derbide Fenerbahçeli taraftarlar görsel şova hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'in 6. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 13 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 16 maçta 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 27 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Sarı-lacivertliler bu seriyi sürdürmek isterken teknik direktör Phillip Cocu da kararını verdi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine özel hazırlık içerisinde... Derbide tribünleri tıklım tıklım dolduracak sarı-lacivertliler, görsel şölene de imza atacak. Nefeslerin tutulacağı dev maçta Ülker Stadı'nda boş koltuk kalması beklenmiyor! Ayrıca sarı-lacivertli taraftarların sürpriz bir koreografi yapacağı da kaydedildi.