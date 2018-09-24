Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlenecek. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.Ligde 5 haftada 6 puan alabilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 56. maça çıkıyor. Geride kalan 54 maçta sarı-lacivertliler 21, siyah-beyazlılar 18 galibiyet aldı. Ülker Stadı'ndaki 37 lig maçında Fenerbahçe'nin 15, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş, Kadıköy'deki son galibiyetini 17 Nisan 2005'te, tarihe geçen 4-3'lük lig maçında elde etti. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 16 derbide Beşiktaş'a yenilmedi

Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında üç farkla üstünlüğü bulunuyor. İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 55 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 21, Beşiktaş 18 kez kazandı, 16 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy'de Fenerbahçe 76, Beşiktaş 70 kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var. Taraflar Ülker Stadı'nda 37 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 15, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 13 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe evinde 50 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 44 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçını Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.