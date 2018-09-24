Derbi için nefesler tutuldu! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İşte Fenerbahçe'nin derbiye çıkması beklenen 11'i:
Harun Tekin (Volkan Demirel), Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Mehmet Topal (Diego Reyes), İsmail Köybaşı (Hasan Ali Kaldırım), Eljif Elmas, Jailson, Andre Ayew, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Islam Slimani.
Beşiktaş'ın derbide sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:
Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin, Necip Uysal (Tolgay Arslan), Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Ryan Babel, Cyle Larin.