Mahsum Teker dünya şampiyonu

ADANA- Seyhan Belediyesispor’un genç sporcularından, Mahsum Teker, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nın finalinde Rus rakibi Zaychenko Artur'u yenerek 86 kg'da Dünya Şampiyonu oldu.

Seyhan Belediyespor’da her branşta olduğu gibi kick boksta da başarıların ardı arkası kesilmiyor. İtalya’nın Venedik kentinde düzenlen Kick Boks Dünya Şampiyonası finalinde milli takım forması ile mücadele eden Seyhan Belediyespor Kick Boks takımı sporcusu finalde Rusya milli takımı sporcu olan Zaychenko Artur ile karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz Mahsum Teker rakibini yenmeyi başararak 86 kg'da Dünya Şampiyonu oldu.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da genç sporcuyu tebrik etti. Spora yaptıkları yatırımların karışlığını gelen kupalar ve şampiyonluklarla aldıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, bu anlamda spora desteklerinin devam edeceğini söyledi.