Fenerbahçe'ye 14 milyon euroluk sponsor!

Qatar Airways ve Tüpraş'la görüşmelerini sürdüren Sarı Lacivertlilerin kasasına 14 milyon euro girecek.
Fenerbahçe, Qatar Airways ile forma sponsorluğu için büyük ölçüde anlaşma sağladı.
3 yıllık anlaşma sağlandığı takdirde sarı-lacivertli kulübün kasasına 14 milyon euro (103.5 milyon lira) gireceği öğrenildi.
B PLANI HAZIR
Fenerbahçe ile Qatar Airways arasında yapılacak anlaşmada son dakikada sorun yaşanırsa B Planı da belli oldu.
.Qatar Airways ile anlaşma resmiyete dönüşmez ise aynı şartlarla Tüpraş'la anlaşma yapılacak.
YILLIK 14 MİLYON EURO
Ajansspor'un haberine göre; Sarı Lacivertlilerin her iki firma için karar aşamasında olduğu, 3 yıllık anlaşma ve yıllık 14 milyon euro gelir elde edileceği öğrenildi.
Öte yandan; Fenerbahçe yönetimi, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği sezon sonunda 30 milyon Euro kâr etmeleri gerektiğini açıklamıştı..