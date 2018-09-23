23 Eylül 2018 16:23

Fenerbahçe'ye 14 milyon euroluk sponsor!

Fenerbahçe'ye 14 milyon euroluk sponsor!
Fenerbahçe Kulübü'nün Qatar Airways ile forma sponsorluğu için büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.
+ A -

Paylaş

Qatar Airways ve Tüpraş'la görüşmelerini sürdüren Sarı Lacivertlilerin kasasına 14 milyon euro girecek.

Fenerbahçe, Qatar Airways ile forma sponsorluğu için büyük ölçüde anlaşma sağladı.


3 yıllık anlaşma sağlandığı takdirde sarı-lacivertli kulübün kasasına 14 milyon euro (103.5 milyon lira) gireceği öğrenildi.

B PLANI HAZIR

Fenerbahçe ile Qatar Airways arasında yapılacak anlaşmada son dakikada sorun yaşanırsa B Planı da belli oldu.

.Qatar Airways ile anlaşma resmiyete dönüşmez ise aynı şartlarla Tüpraş'la anlaşma yapılacak.

YILLIK 14 MİLYON EURO

Ajansspor'un haberine göre; Sarı Lacivertlilerin her iki firma için karar aşamasında olduğu, 3 yıllık anlaşma ve yıllık 14 milyon euro gelir elde edileceği öğrenildi.

Öte yandan; Fenerbahçe yönetimi, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği sezon sonunda 30 milyon Euro kâr etmeleri gerektiğini açıklamıştı..

 

Çok Okunanlar

Spor