Fenerbahçe'ye 14 milyon euroluk sponsor!

Fenerbahçe Kulübü'nün Qatar Airways ile forma sponsorluğu için büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.

Qatar Airways ve Tüpraş'la görüşmelerini sürdüren Sarı Lacivertlilerin kasasına 14 milyon euro girecek.

Fenerbahçe, Qatar Airways ile forma sponsorluğu için büyük ölçüde anlaşma sağladı.



3 yıllık anlaşma sağlandığı takdirde sarı-lacivertli kulübün kasasına 14 milyon euro (103.5 milyon lira) gireceği öğrenildi.

B PLANI HAZIR

Fenerbahçe ile Qatar Airways arasında yapılacak anlaşmada son dakikada sorun yaşanırsa B Planı da belli oldu.

.Qatar Airways ile anlaşma resmiyete dönüşmez ise aynı şartlarla Tüpraş'la anlaşma yapılacak.

YILLIK 14 MİLYON EURO

Ajansspor'un haberine göre; Sarı Lacivertlilerin her iki firma için karar aşamasında olduğu, 3 yıllık anlaşma ve yıllık 14 milyon euro gelir elde edileceği öğrenildi.

Öte yandan; Fenerbahçe yönetimi, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği sezon sonunda 30 milyon Euro kâr etmeleri gerektiğini açıklamıştı..