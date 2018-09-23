İstanbul'da 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan ve sadece Galatasaray karşısında puan kaybeden Kasımpaşa, ligde iki haftadır kazanan ve çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Bu maç öncesinde Paşa'nın 12 puanı, Alanyaspor'un ise 6 puanı bulunuyor

Kemal Özdeş yönetiminde lige fırtına gibi giriş yapan ve Rizespor, Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü'nü mağlup ederek rakiplerine gözdağı veren Kasımpaşa, iki haftadır kazanan Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR

SAAT: 16:00

HAKEM: Özgür Yankaya

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: BeIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Tarkan, İlhan, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Murat, Onur, Uğurcan, Josue Sa, Özgür, Hakan, Hasan, Mustafa, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Fillafanez, Efecan, Cisse

YEDEKLER: Haydar, Barış, Cenk, Filipe, Fernandes, Kaan, Taha, Hasan, Bobo

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal