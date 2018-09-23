'Ronaldo sevinci' sosyal medyayı salladı

Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden Göztepe’de, takımının galibiyet gollerini atan Yasin Öztekin, ikinci golünü Cristiano Ronaldo tarzı kutlayınca Yasin’in gol sevinçleri sosyal medyada günün konusu oldu.

Galatasaray'dan sezon başında ayrılıp Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin, sezona iyi bir başlangıç yaptı. İzmir ekibiyle çıktığı 6 lig maçında 3 gol kaydeden Yasin Öztekin, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a attığı ikinci golün ardından dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yapınca sosyal medyada günün konusu oldu.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Cristiano Ronaldo'ya benzetilmek elbette çok güzel. Bu durum hoşuma gidiyor" diye konuşan yıldız orta saha oyuncusunun "Ronaldo sevinçleri" sosyal medyayı adeta salladı.

RESMİ HESAPTA DA RONALDO BENZETMESİ

Yasin Öztekin'in Ronaldo sevincinin ardından Göztepe'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunuldu. Yasin'in Trabzon maçındaki sevinç fotoğrafı ile birlikte Ronaldo'nun gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafı yan yana paylaşıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın altını Yasin'i öven yorumlarla doldurdu.